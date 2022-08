Tragico incidente ieri sulla Statale 106, nei pressi di Ciró Marina. Antonio Francesco Dati, 28 anni di Torre Melissa, e Cataldo Francesco De Novaro di 30 anni di Cirò Marina, sono le vittime di uno scontro avvenuto tra due automobili per cause ancora in corso di accertamento. Una terza persona è rimasta ferita nello scontro ed è stato trasportato all’ospedale San Giovanni di Dio.