Tari, il Comune di Strongoli rimborsa il 30 percento ai cittadini in particolari condizioni economiche

L’Amministrazione comunale di Strongoli delibera il Rimborso del 30% dell’importo della Tassa Tari 2022 in favore di cittadini residenti che versano in particolare condizione economica

Per venire incontro ai bisogni della cittadinanza, considerato che sono residuate somme di cui al Decreto Legge 154/2020, Misure di Solidarietà, in favore di residenti e destinate a far fronte alle difficoltà economiche causate dalla Pandemia, facendo seguito al precedente Rimborso Tari 2021, sulla base delle somme ancora disponibili, si è deliberato di destinare le somme residue ad un ulteriore rimborso del 30% dell’importo TARI 2022.Per poter accedere al beneficio è necessario: – essere in regola con i pagamenti Tari fino al 31.12.2021;- aver versato la Prima rata Tari 2022, le cui cartelle sono in distribuzione;- Valore ISEE entro i limiti indicati nell’Avviso.

La domanda si potrà presentare dal 01.10.2022 al 15.10.2022, insieme a tutti i documenti richiesta. La modulistica potrà essere ritirata presso le sedi comunali a Strongoli e Strongoli Marina.L’assessore alle Politiche Sociali, avv. Giuseppina Citerà, esprime un doveroso ringraziamento al personale dell’Area Finanziaria del Comune di Strongoli, alla dirigente , dott.ssa Maria Affatato, alla dipendente Caterina Forciniti, all’avv. Francesco Fiorita dell’Area Amministrativa e in particolare al Responsabile dei Tributi, Rag. Domenico Martino, per la disponibilità, competenza e collaborazione fornita al fine di individuare i provvedimenti necessari per alleviare lo stato di disagio provocato dalla Pandemia.