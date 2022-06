Tamponamento a Poggio Pudano, tre auto coinvolte

Questa mattina alle ore 08:30 una chiamata alla sala operativa dei vigili del fuoco del comando provinciale di Crotone segnalava un incidente stradale in località Poggio Pudano sulla statale 106 ingresso sud Crotone.

All’arrivo sul posto vi era un tamponamento multiplo, tre auto vetture coinvolte, una Fiat Panda, un Suv Peugeot ed una Opel Combo.

Mentre i feriti lievi erano già alle cure dei sanitari del 118, la squadra dei vigili del fuoco metteva in sicurezza le auto vetture, due delle quali con perdita di liquido dal vano motore.

Sul posto per i rilievi del caso anche la Polizia.