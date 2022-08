Strongoli: una denuncia della Polizia di Stato per sfruttamento minorile

Al termine di un’attività svolta dalla Squadra Amministrativa della Questura, è stata deferita all’Autorità Giudiziaria competente una persona per sfruttamento del lavoro minorile ed altre tre sono state segnalate all’Ispettorato del lavoro in quanto non regolarmente assunte. Nello specifico, nel corso di un controllo amministrativo eseguito nel comune di Strongoli, frazione Marina, nei confronti di un pub, all’atto dell’accesso sono stati identificati nr. 4 dipendenti che al termine degli accertamenti effettuati sono risultati non regolarmente assunti. Tra questi anche un minore di anni 15 intento a servire ai tavoli e prendere le ordinazioni. Pertanto, il titolare dell’esercizio commerciale è stato deferito all’Autorità Giudiziaria competente per sfruttamento del lavoro minorile atteso che uno dei dipendenti è risultato essere minore di anni 15 ed ancora in attività lavorativa alle ore 01.10 della notte.