Stanchi dei Soliti: “Non sosterremo l’appoggio di Forza Italia”. In caso di accordo lasceranno la maggioranza?

In una nota apparsa sul profilo Facebook del gruppo, “Stanchi dei soliti”, che fa parte della maggioranza al comune di Crotone, precisa che “coerentemente con quanto annunciato durante la campagna elettorale, non farà alcun accordo politico con Forza Italia e altre forze politiche che non provengono dal civismo.

Con senso di gratitudine ci rivolgiamo ad alcuni consiglieri di opposizione che hanno offerto il loro sostegno in soccorso al sindaco, al fine di scongiurare il commissariamento. Tuttavia la presenza nella maggioranza di forze politiche esterne e storicamente di opposizione, non è una strada percorribile perché in contrasto con la volontà popolare manifestatasi in occasione delle elezioni del 2020 ed è in pieno contrasto con i nostri valori.

Invitiamo quindi tutti i consiglieri comunali eletti nelle liste di Vincenzo Voce ad un atto di serietà politica nei confronti degli elettori e a rispettare la volontà popolare, che ha determinato la loro elezione nella coalizione del sindaco.

Sottrarsi a tale responsabilità significa consegnare la Città di Crotone nelle mani di un commissario prefettizio (l’ultimo durato ben undici mesi) vanificando la progettualità avviata e precludendo qualsivoglia opportunità derivante dal PNRR”.

La domanda, quindi, è semplice: in caso di accordo, lasceranno la maggioranza?