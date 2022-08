Stagione delle piogge: il Comune di Crotone mette in programma interventi di manutenzione

L’amministrazione ha affidato il servizio di pulizia e lavaggio delle caditoie e delle griglie stradali. Lo comunica l’assessore ai Lavori Pubblici Rossella Parise. Il servizio prevede anche la pulizia delle cosiddette “bocche di lupo”, aperture stradali protette da grate o da appositi fossetti anch’essi provvisti di una copertura a grata, che sono particolarmente presenti nelle zone periferiche della città. L’attività è attuata in previsione della stagione autunnale ed è stata programmata nelle scorse settimane suddividendo l’intero territorio comunale in lotti funzionali al fine di prevedere una azione che garantisca l’efficacia dell’intervento e sicurezza ai cittadini. Allo stesso modo è in fase di definizione l’affidamento per la pulizia di fossati e canaloni.