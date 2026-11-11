«Soldi per i carcerati», tentate estorsioni nei cantieri di Crotone: due arresti

Due tentativi di estorsione ai danni di imprese impegnate in lavori pubblici a Crotone, con richieste di denaro per complessivi 12mila euro da destinare, secondo quanto emerso dalle indagini, «ai carcerati». È quanto ricostruito dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Crotone, che nelle prime ore di questa mattina, mercoledì 11 novembre, hanno arrestato due uomini di 56 e 58 anni, entrambi residenti in città.

I militari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, nell’ambito di due distinte attività investigative coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia.

I destinatari dei provvedimenti, ritenuti dagli investigatori vicini alle famiglie di ‘ndrangheta Foschini-Barillari, sono gravemente indiziati di due tentate estorsioni aggravate dal metodo mafioso, che sarebbero state commesse il 25 maggio e il 20 luglio 2026.

Le presunte richieste estorsive avrebbero riguardato i rappresentanti di due società del settore edile, una con sede nel Cosentino e l’altra nel Crotonese, impegnate rispettivamente nei lavori pubblici al Castello di Carlo V e negli interventi di rifacimento della rete viaria comunale.

Secondo la ricostruzione investigativa, nel primo episodio sarebbe stata avanzata una richiesta di almeno 10mila euro, mentre nel secondo sarebbero stati pretesi 2mila euro. In entrambi i casi, il denaro sarebbe stato destinato, secondo quanto riferito dai presunti responsabili, «ai carcerati».

Le somme richieste non sarebbero mai state consegnate, nonostante il timore delle vittime per possibili ritorsioni. Le richieste sarebbero state infatti accompagnate dalla prospettazione di gravi danneggiamenti.

Un ruolo determinante nelle indagini è stato svolto dalla collaborazione dei rappresentanti delle imprese coinvolte, le cui dichiarazioni hanno consentito ai Carabinieri di ricostruire gli episodi e individuare i presunti autori.

Gli accertamenti sono stati supportati anche dall’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nelle aree interessate.

Al termine delle operazioni, i due uomini sono stati trasferiti nella Casa Circondariale di Catanzaro, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari. Le contestazioni sono dunque ancora al vaglio dell’autorità giudiziaria e per entrambi gli indagati vale il principio di presunzione di innocenza fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna.