Non è la prima volta che arrivano alla nostra testata segnalazioni in merito allo stato in cui versa il piazzale adiacente al Palamilone, in particolar modo la scalinata che collega il palazzetto dello sport al parcheggio superiore e le zone vicine. In queste foto che ci sono state inviate, oltre ai vestiti, c’è anche una siringa. “Nei giorni scorsi – ci segnalano – ce ne erano anche di più, evidentemente qualcuno o le ha tolte o le ha fatte cadere nel tombino”.