Sempre in puntuale ritardo: bastano dieci minuti di pioggia per fare allagare un quartiere

Sono bastati esattamente dieci minuti di pioggia per fare completamente allagare la zona di via Spiaggia delle Forche e via Braille. La solita storia insomma, che mette a dura prova la pazienza dei residenti. Tombini in tilt e fogna riversata in strada, con tanto di topi che cercano di rifugiarsi. La notizia degli interventi programmati dal Comune di Crotone è di oggi, ma ovviamente non si è tenuto conto dei temporali estivi, non proprio una novità metereologica degli ultimi anni.