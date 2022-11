Segnalazioni a Crotonenews: “Intervenire celermente sulla 106, tra Crotone e Sant’Anna”

Buongiorno,

scrivo questa lettera per segnalare che sulla SS 106, dopo l’aeroporto Sant’Anna in direzione Crotone, il mando stradale sta cedendo. Non fanno altro che mettere delle toppe con altro asfalto, ma alla prima pioggia importante, probabilmente, c’è il serio rischio di uno smottamento con gravissime conseguenze per chi circola. Andrebbe rinforzato con un muro di contenimento il lato esterno della strada che affaccia a valle per risolvere definitivamente il problema. Sarà più di 1 anno che in quel punto ci sono i segnali di pericolo, ma è solo un modo per arginare il problema, perché adesso il problema si è aggravato. Ci sono folli, che per evitare lo smottamento (nel caso dovessero mai rovinare le sospensioni delle loro auto) a grande velocità invadono la corsia opposta di marcia, rischiando o un frontale o un ribaltamento, perché chi non conosce il problema, rischia di volare a valle! Percorriamo questa strada 4 volte al giorno, vi prego se potete date voce a questo grave problema. Io ho già segnalato ad A.N.A.S e spero che mi diano ascolto.

Lettera firmata