Seconda intimidazione in pochi mesi per i gestori della Piscina olimpionica

La seconda intimidazione in pochi mesi. È quella nei confronti dei gestori della Piscina olimpionica di Crotone. La scorsa notte, infatti, ignoti hanno appiccato il fuoco all’automobile di Roberto Fantasia, allenatore della Kroton Nuoto e i gli aggiudicatari, insieme alla Rari Nantes Auditore, del bando del Comune. Pochi mesi fa, invece, a fuoco era andata l’automobile di Francesco Arcuri, allenatore della Pallanuoto Crotone e dirigente della società.

Proprio ieri erano riprese le attività della piscina olimpionica, che dopo i lavori e la riapertura, aveva chiuso per un breve periodo estivo. Giorni durante i quali i responsabili dell’impianto hanno comunque continuato a lavorare per farsi trovare pronti per la nuova stagione. Che, però, è iniziata nel peggior modo possibile.