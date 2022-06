Scontro tra due auto nel territorio di Cutro, una di ribalta

Una Squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Crotone sede centrale è intervenuta alle ore 19.20 circa sulla SP68 tra il comune di Cutro e la frazione di Steccato di Cutro per un incidente stradale.

Due le vetture coinvolte, una Fiat Punto ed una Audi. La prima, a seguito dell’impatto, è uscita fuori dalla sede stradale ribaltandosi.

A bordo della Punto il solo conducente mentre sull’altra vettura viaggiava un nucleo familiare. I malcapitati sono stati affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera con due ambulanze.

L’intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e delle vetture.

Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza.