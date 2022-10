Ryanair: pronto il nuovo collegamento Crotone-Treviso

Ryanair, la compagnia aerea n.1 in Italia, ha lanciato oggi (6 ottobre) il proprio operativo invernale record sulla Calabria con 15 nuove rotte in totale, incluso un nuovo collegamento invernale da Lamezia a Genova e uno da Crotone a Treviso, che contribuiscono a migliorare la connettività calabrese supportando al contempo oltre 1,100 posti di lavoro indiretti nella regione.

L’operativo per l’inverno ’22 di Ryanair dalla Calabria includerà:

• 1 aeromobile basato – $100M investimento

• 15 rotte totali -12 da Lamezia e 3 da Crotone

• 2 nuove rotte invernali verso Genova e Treviso

• Oltre 1.4M passeggeri previsti nel FY23

• Oltre 1.1K posti di lavoro in totale, inclusi 30 diretti

Ryanair opererà oltre 170 voli settimanali per l’inverno ’22 (+26% vs inverno ‘19 pre-pandemia) per offrire ai cittadini/visitatori in partenza dalla Calabria una significativa connettività regionale verso le principali città italiane alle tariffe più basse, guidando al contempo la crescita del turismo inbound in Calabria. I clienti possono ora prenotare una meritata vacanza invernale su Ryanair.com a partire da soli € 24,99 solo andata per viaggi tra ottobre ’22 e marzo ‘23.

Dalla Calabria, Mauro Bolla, Country Manager di Ryanair per l’Italia, ha dichiarato:

“In qualità di compagnia no. 1 in l’Italia, Ryanair è lieta di annunciare il proprio operativo record per l’inverno ‘22 sulla regione Calabria con 15 rotte, incluse 2 nuovi collegamenti invernali per Genova e Treviso che offrono ai cittadini/visitatori calabresi una scelta ancora più ampia di fantastiche vacanze invernali alle tariffe aeree più basse d’Europa.

Operazioni efficienti e tariffe aeroportuali competitive forniscono le basi da cui Ryanair può fornire una crescita del traffico a lungo termine e una maggiore connettività. Abbiamo lavorato a stretto contatto con SACAL per garantire questa crescita e migliorare i servizi per coloro che vivono, lavorano o desiderano visitare la regione Calabria.

I cittadini/visitatori calabresi possono ora prenotare la loro meritata vacanza invernale alle tariffe più basse su Ryanair.com a partire da soli 24,99 € solo andata per il viaggio dal 22 ottobre al 23 marzo.”

“Si potenzia ulteriormente la rete aeroportuale calabrese e in particolare per l’aeroporto di Crotone” commenta l’amministratoreUnico della SACAL, Marco Franchini. “A questa operativitàaeronautica seguirà dalla prossima summer season l’attivazione deglioneri di servizio pubblico per quattro anni verso Roma Fiumicino”