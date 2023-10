Rubato il salvadanaio delle offerte per il Camper della Speranza – On The Road. È accaduto questa mattina presto alla Pizzeria Lo Sfizioso di via XXV Aprile. L’uomo che ha asportato il salvadanaio ha approfittato del fatto che l’unico lavoratore presente in quel momento era intento a preparare delle produzioni che sarebbero servite per la preparazione dei prodotti. È entrato ed ha portato via il salvadanaio che si trovava su uno dei banchi vicini alla cassa. Le telecamere interne hanno ripreso il tutto. Molto rammarico per titolari e lavoratori della Pizzeria Lo Sfizioso che da sempre sono un punto di riferimento degli operatori del Camper della Speranza On The Road, Lo Sfizioso è tappa fissa ogni giorno e con i suoi prodotti donati agli operatori li sostiene per portare sollievo alle famiglie povere di Crotone e ai migranti. L’iniziativa del salvadanaio serviva per raccogliere fondi per poter cambiare l’ormai veccchio e malridotto camper.