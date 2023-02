Ripristinata la Provinciale 56 che collega S.Severina, Roccabernarda e Altilia

Ripristinata e messa in sicurezza la Strada Provinciale 56, che collega S.Severina, Roccabernarda e Altilia.

Un intervento realizzato in tempi celeri e che consentirà, da domani giovedì 2 febbraio, la percorribilità dell’arteria Stradale Provinciale in sicurezza.

Questo pomeriggio sopralluogo del Presidente della Provincia Sergio Ferrari, accompagnato dal consigliere con delega alla viabilità Vincenzo Lagani, dal consigliere Fernando Militerno, dal dirigente del settore Ing. Francesco Benincasa, presenti per il Comune di Roccabernarda il Sindaco Luigi Foresta, l’assessore Andreoli ed il consigliere Bonofiglio, mentre per il Comune di S.Severina i consiglieri Amelio e Macchione, assente per impegni istituzionali il Sindaco Giordano e causa Covid il Presidente del Consiglio Comunale Raffaele Cariano, che si è prodigato senza sosta per il ripristino e la messa in sicurezza della SP56.

“Intendo ringraziare le comunità di S.Severina, Roccabernarda – ha dichiarato a margine del sopralluogo il Presidente Ferrari – per la pazienza e la comprensione dimostrate in questo periodo. Oggi restituiamo questa importante arteria di collegamento, e lo facciamo garantendo la sicurezza a chi quotidianamente la percorre. Fondamentale per l’espletamento in tempi brevi di questa opera, sono stati l’impegno dell’Amministrazione Provinciale attraverso il consigliere delegato Lagani, ma soprattutto la disponibilità, la professionalità e la collaborazione oltre che degli uffici e dei tecnici della Provincia, delle amministrazioni comunali interessate e dell’impresa esecutrice dei lavori. Un’ulteriore dimostrazione della sensibilità e dell’attenzione al territorio da parte della Provincia e dell’ottimo lavoro di squadra messo in campo!”