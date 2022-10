Riavvia il Castello: ecco il logo

Già dai primi giorni dalla partenza del progetto “Riavvia il Castello” ad opera dell’associazioni Multitracce, CicloofficinaTR22o, CTG Kroton e Gak, l’affetto dei crotonesi e dei turisti ospiti della nostra amata città è stato tanto ed in tanti sono venuti a visitare il maestoso Castello di Carlo V.

E’ evidente che i turisti, ma anche i crotonesi, avevano bisogno di riappropriarsi di questo spazio, che è storico, culturale, ma soprattutto identitario.

Insieme alla colonna di Capo Colonna potrebbe essere il brand della città ed è per questo che il lavoro delle associazioni deve necessariamente andare anche nella direzione di promuoverlo, anche attraverso l’ideazione di un logo, che rappresenta un ottimo strumento per veicolare l’immagine del Castello fortezza che domina il centro della città.

Ed eccolo il logo del Castello di Carlo V che le associazioni donano alla città: abbiamo pensato di stilizzarne la pianta per ricordare la sua maestosità e idealmente lasciare un’apertura tra i due bastioni per simboleggiare una città che accoglie. All’interno del logo è stata inserita la scritta “CASTELLO CARLO V CROTONE” per ricordare e sottolineare con forza che il Castello fortezza è di tutti e tutti possiamo contribuire al miglioramento del monumento.

Tanto dovrà essere fatto, perché la riapertura, grazie ai volontari che hanno aderito al progetto, il martedì, giovedì e sabato dalle 9 alle 12 è un primo passo, quello successivo sarà ampliare gli spazi visitabili, raccontare la sua storia, la nostra storia, alle nuove generazioni ed ai turisti che arriveranno nella nostra città.

Un progetto ambizioso che solo insieme può essere realizzato.

Le associazioni partner del progetto “Riavvia Il castello”

Multitracce

Cicloofficina TR22o

CTG Kroton

Gak