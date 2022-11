Sono stati ben 27 sono gli interventi dei vigili del fuoco di Crotone a causa del forte vento. Le più colpite sono state le zone costiere, in corso 2 interventi per alberi su sede stradale a Petilia, loc S. Spina e Crotone via Tellini. La foto invece si riferisce ad un albero caduto nel quartiere Fondo Gesù.

Non si registrano danni rilevanti a persone ne a cose.