Raccolta sangue: i ringraziamenti dell’Avis di Crotone

Domenica 25 settembre l’Avis Comunale di Crotone ha organizzato una giornata di raccolta di sangue presso la parrocchia di San Paolo. I partecipanti sono stati più di trenta mentre le sacche effettive sono state 26. Il Presidente e l’Avis Comunale di Crotone ringraziano i donatori, anche quelli che per motivi vari non hanno potuto donare.

Un grazie ai componenti del consiglio, Giuseppe Pisano, Antonio Maltese, Antonio Nisticò, Guido Ciambrone, Giuseppe Gerace e Loredana Iannetti, per il supporto e l’assistenza fornita ai donatori. Un grazie al, collaboratore amministrativo Giulio Ciambrone e i ragazzi del servizio civile Adele Tricoli, Alessandro Antonio Arcuri e Marco Leonardo. Infine e non per ultimi, si ringrazia l’equipe medica nelle persone del dott. Mario Rocca e gli infermieri Biagio Montaruli, Franco Aprigliano e Mariella Carcea.

Alla raccolta erano presenti alcuni studenti del Liceo Classico Pitagora che, a seguito di protocollo d’intesa, nell’ambito del programma PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, tra l’Avis Comunale di Crotone e il Pitagora, voluto dalla consigliera Loredana Iannetti anche nella sua veste di professoressa proprio del liceo classico di Crotone, hanno assistito allo svolgimento dell’attività della raccolta del sangue.

… continuiamo a lavorare insieme… uniti possiamo fare tanto!