Modifiche temporanee alla viabilità nel centro storico di Crotone per consentire lo svolgimento di interventi di pulizia straordinaria. L’amministrazione comunale ha disposto l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta in diverse strade e piazze cittadine, dalle ore 23 di mercoledì 25 novembre alle ore 10 di giovedì 26 novembre 2026.

Il provvedimento interesserà complessivamente dodici aree del centro storico:

– via Media Sezione Pescheria;

– via Media Sezione San Pietro;

– via Media Sezione Cavaliere;

– via Suriano;

– via F.A. Lucifero;

– via Pitagora;

– Vico Lopez;

– piazza Castello;

– piazza Neve Vecchia;

– piazza San Pietro;

– piazza Albani;

– piazza Santa Veneranda.

Le limitazioni sono finalizzate a consentire lo svolgimento delle operazioni di pulizia, garantendo agli addetti la possibilità di intervenire nelle aree interessate senza la presenza di veicoli in sosta.

Un ulteriore provvedimento riguarda invece la sicurezza della circolazione lungo la Strada provinciale 57, sulla quale confluiscono diverse strade comunali ricadenti nel territorio di Crotone.

Con apposita determina dirigenziale è stata disposta l’istituzione, l’adeguamento e il miglioramento della segnaletica verticale e orizzontale in corrispondenza di tutte le intersezioni e delle immissioni delle strade comunali sulla provinciale.

L’obiettivo è disciplinare in maniera più chiara le modalità di accesso all’arteria stradale, migliorando le condizioni di sicurezza per gli automobilisti e gli altri utenti della strada.