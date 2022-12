Pubblicato il bando per la gestione del Park and ride

Un altro bene sta per essere restituito alla città, in quest’anno caratterizzato dalla “restituzione” alla comunità cittadina di impianti e strutture pubbliche.

E’ stato, infatti, pubblicato, l’avviso pubblico per la concessione amministrativa della gestione del Park and Ride in via Miscello da Ripe.

La struttura, dotata di 28 biciclette, attualmente custodite presso locali comunali, di cui dieci a pedalata assistita e diciotto tradizionali, è oggetto di avviso pubblico destinato a soggetti in possesso delle necessarie capacità di gestione per perseguire gli obiettivi istituzionali di promozione della mobilità e della riduzione dell’inquinamento atmosferico e del traffico veicolare, valorizzando altresì il ruolo dell’associazionismo sportivo.

Possono partecipare all’avviso, pubblicato con lo schema di domanda e di convenzione sul sito del Comune, società ed associazioni dilettantistiche, enti di promozione sportiva, affiliati CONI, associazioni il cui stato prevede il perseguimento di finalità formative, turistiche, ricreative e sociali.

La durata della concessione è di cinque anni e le domande dovranno pervenire entro il 27 dicembre 2022.

Tra l’altro la ritrovata funzionalità del “Park and Ride” si inserisce nel piano “Visit Crotone” approvato dalla Giunta Comunale che prevede, anche al fine dell’incremento della mobilità sostenibile in città a vantaggio dei turisti, un investimento di oltre 60.000 euro da spendere entro il 2023 anche per opere di manutenzione straordinaria della struttura e per il miglioramento estetico della villetta adiacente il Park and ride

(Foto archivio)