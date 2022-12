Provvedimenti viabilità cittadina per consentire lo svolgimento di “Via Roma in Festa” del 18 dicembre

Al fine di disciplinare il transito veicolare e, in coerenza con i provvedimenti che si stanno adottando in materia di viabilità cittadina in occasione delle festività natalizie sono stati adottati i seguenti provvedimenti per consentire lo svolgimento dell’evento “Via Roma in Festa”:

– il divieto di sosta con rimozione coatta per il giorno 18 dicembre 2022, in via Roma dall’incrocio con via E. Borrelli all’incrocio con via Gorizia, in via Pantusa da via Venezia a via Roma, in via traversa Firenze da via Firenze a via Roma, in via E. Scalfaro da via Firenze in via Roma e in via Antonio Daniele da via Venezia a via Roma, dalle ore 8.00 alle ore 24.00

– il divieto di transito per il giorno 18 dicembre 2022 in via Roma dall’incrocio con via E. Borrelli all’incrocio con via Gorizia, in via Pantusa da via Venezia a via Roma, in via traversa Firenze da via Firenze a via Roma, in via E. Scalfaro da via Firenze in via Roma e in via Antonio Daniele da via Venezia a via Roma, dalle ore 8.00 alle ore 24.00