Provincia, finanziate le palestre di 4 istituti superiori

“Sicurezza, servizi adeguati – ha spiegato Ferrari – stiamo lavorando per rendere gli edifici scolastici luoghi dignitosi. Un lavoro non semplice, e che deve fare i conti con anni di ritardi e con situazioni strutturali in alcuni casi fortemente deficitarie, ma è nostro dovere e responsabilità mettere in campo tutte le azioni necessarie per recuperare questo gap. I finanziamenti per le palestre si aggiungono a quelli ottenuti poche settimane fa per tredici progetti per l’efficientamento energetico e messa in sicurezza che riguarderanno altrettanti edifici scolastici nel nostro territorio. Risultati questi che sono frutto del lavoro fatto in condivisione con l’intera amministrazione provinciale, con il consigliere con delega all’Edilizia scolastica Fernando Militerno, con il dirigente del settore e con gli uffici tecnici dell’Ente. L’ho detto e lo ribadisco anche in questa occasione: Non ci fermiamo, andiamo avanti!”