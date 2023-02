Proseguono i lavori nell’ex area Sensi: “Scongiurata una nuova fase di stallo”

Proseguono i lavori all’interno dell’ex Area Sensi, sul porto di Crotone. Ieri c’è stato anche un sopralluogo del sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, che sul posto ha incontrato anche il dirigente dell’Area Sedi Periferiche dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, Alessandro Guerri. Quest’ultimo ha tenuto anche a sottolineare come “è importante evidenziare che grazie alla regia del Prefetto e del Questore gli immobili sono stati sgomberati da alcuni occupanti abusivi. Il tempestivo intervento di ordine pubblico ha scongiurato che un’ennesima fase di stallo interrompesse i lavori. Peraltro tutto si è svolto in sicurezza e, con la collaborazione dei servizi sociali, il Comune ha garantito protezione ai senza fissa dimora”. Quella della demolizione degli edifici – così come ha ricordato il sindaco Voce qualche giorno fa – è la prima fase prevista, alla quale ne seguirà un’altra per la caratterizzazione del sito e della falda, propedeutiche alla bonifica del sito”.