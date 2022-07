Prorogati al 31 luglio i termini di iscrizione per il servizio di trasporto scolastico e della mensa

“Sono stati prorogati al 31 luglio 2022 i termini di iscrizione per il servizio di trasporto scolastico e della mensa per l’anno scolastico 2022/2023”. A renderlo noto è il Comune in una nota, nella quale specifica: “Per quanto attiene il trasporto scolastico i cittadini che intendono usufruire per i propri figli frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado potranno presentare domanda ai sensi dell’avviso pubblicato sul sito dell’Ente