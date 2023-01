Processo per il pestaggio di Davide, Provincia parte civile

Il giudice per l’udienza preliminare, per il procedimento che vede imputate tre persone ritenute, a vario titolo, responsabili dell’aggressione a Davide Ferreiro lo scorso 11 agosto, ha accolto la richiesta di costituzione di parte civile della Provincia di Crotone.

“Si rinnova – ha commentato il Presidente della Provincia Sergio Ferrari- l’incredulità ed il dolore perDavide e la sua famiglia.

Esprimiamo soddisfazione per essere stati ammessi come parte civile in questa triste vicenda.

Ci è sembrata la cosa più giusta da fare, non solo per sostenere la famiglia e gli amici di Davide, ma anche per rappresentare i tanti crotonesi, la stragrande maggioranza di persone perbene del nostro territorio.”

Questa mattina nell’aula del Tribunale di Crotone presente in rappresentanza dell’Ente intermedio, oltre all’avvocato Silvana Tassone, legale della Provincia, il consigliere Raffaele Gareri per esprimere la vicinanza dell’intera amministrazione provinciale ai genitori di Davide a suo fratello Alessandro ed a tutti suoi familiari.