Prestava denaro ai clienti per giocare, sospesa la licenza di un centro scommesse a Cirò Marina

Avrebbe concesso prestiti di denaro ai propri clienti per consentire loro di continuare a scommettere. È quanto emerso dai controlli effettuati dalla Polizia di Stato all’interno di un centro scommesse di Cirò Marina, dove gli agenti hanno individuato un presunto sistema di finanziamenti non autorizzati. A seguito degli accertamenti, il titolare dell’attività è stato denunciato all’Autorità giudiziaria, mentre il questore di Crotone, Renato Panvino, ha disposto la sospensione della licenza per dieci giorni.

L’operazione è stata condotta dal personale della Polizia Amministrativa, con il supporto della Digos, nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto del gioco illegale e delle attività illecite collegate al settore delle scommesse. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il gestore avrebbe messo a disposizione di alcuni clienti abituali somme di denaro da utilizzare per effettuare ulteriori giocate, dando vita a un sistema di credito parallelo all’interno dell’esercizio.

Una pratica che, secondo la Questura, sarebbe stata svolta senza le necessarie autorizzazioni e in violazione delle prescrizioni previste dalla licenza di pubblica sicurezza, che vietano la concessione di prestiti agli scommettitori. Durante le verifiche, gli agenti hanno rinvenuto documentazione contabile ritenuta riconducibile a ripetute erogazioni di denaro in favore di alcuni frequentatori del centro. Gli investigatori hanno inoltre acquisito testimonianze e ulteriori riscontri documentali, considerati utili per ricostruire le modalità con cui sarebbero stati concessi i prestiti.

La documentazione contabile è stata sottoposta a sequestro per consentire ulteriori approfondimenti investigativi. Il titolare è stato denunciato per la presunta violazione delle prescrizioni impartite dall’Autorità di Pubblica Sicurezza. Sulla base degli elementi raccolti, il questore Renato Panvino ha quindi adottato il provvedimento di sospensione temporanea dell’attività per dieci giorni. L’intervento si inserisce nelle attività di controllo della Polizia di Stato sugli esercizi di raccolta scommesse, con particolare attenzione alle irregolarità che possono favorire situazioni di indebitamento e vulnerabilità economica.

La Questura richiama, in particolare, i rischi legati alla dipendenza dal gioco d’azzardo e al ricorso a forme di finanziamento illegali, che possono aggravare le difficoltà economiche e personali degli scommettitori. I controlli proseguiranno anche negli altri centri di raccolta scommesse del territorio, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle disposizioni di settore e prevenire ulteriori irregolarità.