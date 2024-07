Presentati i nuovi carabinieri in servizio a Crotone: ecco chi sono

Nella mattinata di oggi, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Crotone, Colonnello Raffaele GIOVINAZZO, ha presentato i Carabinieri, neo giunti, al termine dei corsi di formazione presso gli Istituti dell’Arma dei Carabinieri o tramite la procedura di mobilità interna tra i vari Reparti, dislocati sull’intero territorio nazionale, per rinforzare i Reparti, dipendenti da questo Comando Provinciale.

I Carabinieri PATTI Davide, SANTORO Matteo e MUSCOLINO Domiziana, 26enne, 23enne e 21enne, originari, rispettivamente, delle province di Palermo e gli ultimi due di quella di Messina, con delle pregresse esperienze, i primi due nell’Esercito Italiano e l’ultima nella Marina Militare, sono stato destinati, al termine del corso formativo annuale, alla Stazione Carabinieri di Crotone Principale, insieme al Car. SPADAFORA Rosita, cosentina, 28enne, laureata in Giurisprudenza, già Volontaria in Ferma Prefissata della Marina Militare e con un quadriennio di servizio presso la Stazione Carabinieri di Cefalù (PA) dal 2020 al 2024.

I Carabinieri ANACLERIO Sara e PARRINO Giuseppe Vittorio, 21enne e 27enne, originari di Monopoli (BA) e di Messina, con delle esperienze, rispettivamente, nell’Esercito Italiano e quale Ufficiale del Corpo delle Capitanerie di Porto, sono stati destinati, al termine del corso formativo annuale, alla Tenenza Carabinieri di Isola di Capo Rizzuto (KR), insieme al Car. MARCHIO Andrea, 25enne, originario di Crotone, laureato in Scienze Giuridiche, con la specializzazione in Criminologia, già appartenente all’Esercito Italiano e con un quadriennio di servizio presso la Stazione Carabinieri di Montegranaro (FM) dal 2020 al 2024.

Il Carabiniere Scelto RUGGIERO Mario, 37enne, di origini crotonesi, già appartenente all’Esercito Italiano e in servizio nell’Arma dei Carabinieri da un decennio, presso la Stazione Carabinieri di Landriano (PV), nonché alle Sezioni Radiomobili dei Nucleo Operativi e Radiomobili delle Compagnie di Corsico (MI) e di Sesto San Giovanni (MI), è stato destinato alla Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Crotone.

I Carabinieri BASILE Marco e SALEMI Kevin, di 22 e 25 anni, originari di Messina e di Caltagirone (CT), con delle pregresse esperienze nell’Esercito Italiano, sono stati destinati, al termine del corso formativo annuale, alle Stazioni Carabinieri, rispettivamente, di Rocca di Neto (KR) e di Cutro (KR).

I Carabinieri ROSA Corrado, ZAPPALÀ Cristian e FOTI Antonio, di 26, 22 e quasi 25 anni, originari il primo di Modica (RG) e gli ultimi due di Messina, con delle pregresse esperienze nell’Esercito Italiano, sono stati destinati, al termine del corso formativo annuale, rispettivamente, i primi due alla Stazione Carabinieri di Petilia Policastro (KR) e l’ultimo a quella di Mesoraca (KR).

Il Carabiniere DATTOLI Elvezio, 27enne, originario di Crotone, in possesso della Laurea Triennale in Scienze Giuridiche, già militare della Capitaneria di Porto e con un quadriennio di esperienza presso la Stazione Carabinieri di Bassano Romano (VT), è stato destinato alla Stazione Carabinieri di Roccabernarda (KR).

I Carabinieri PORTERA Antonio, NEGRO MARTINA e CALCAGNILE Marco, di 25, 24 e 26 anni, originari il primo di Mistretta (ME) e gli altri due della provincia di Lecce, in particolare di Sannicola (LE) e di Copertino (LE), con delle pregresse esperienze, il primo e il terzo nell’Esercito Italiano, mentre la seconda nella Marina Militare, sono stati destinati, al termine del corso formativo annuale, rispettivamente, alle Stazioni Carabinieri di Cirò Superiore (KR), Cirò Marina (KR) e Verzino (KR).

Il Carabiniere ZUCCO Giovanni, 27enne, di origini cirotane, già militare dell’Esercito Italiano e con un triennio di esperienza nell’Arma dei Carabinieri presso la Stazione di Partanna (TP), è stato destinato alla Stazione Carabinieri di Strongoli (KR), mentre il Vice Brigadiere FABBIANI Giovanni, il Carabiniere BEVACQUA Francesco e il Carabiniere SCORPANITI Giuseppe, di 32, 27 e 30 anni, il primo originario di Policoro (MT) e gli ultimi due di Rossano (CS), già in servizio per qualche anno presso delle Stazioni Carabinieri, ubicate nelle province di Roma, Brindisi e Bari, sono stati destinati all’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Cirotana.

Tali rinforzi, che contribuiranno sia a ringiovanire e a portare delle energie operative fresche ai Reparti dipendenti, in particolare alle Stazioni Carabinieri, vero e inossidabile fulcro dell’azione dell’Arma nell’intero territorio nazionale, e alle Aliquota Radiomobili, impegnate nel servizio di pronto intervento nell’intero arco giornaliero, che a garantire quel giusto e auspicato cambio generazionale in termini di freschezza e know how, testimoniano l’attenzione dell’Istituzione a questa provincia e ai suoi cittadini.