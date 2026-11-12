Precipita con il parapendio, 58enne soccorso in una zona impervia a Sovereto

Un uomo di 58 anni è stato recuperato dai Vigili del Fuoco di Crotone dopo essere rimasto coinvolto in un incidente durante un volo in parapendio in località Sovereto. L’episodio potrebbe essere stato causato dalle condizioni meteorologiche avverse, anche se la dinamica resta da chiarire.

Il 58enne è stato individuato su una scogliera, in un’area particolarmente impervia e difficilmente accessibile, rendendo necessario un intervento di soccorso complesso.

Le operazioni di ricerca e recupero sono state condotte dai Vigili del Fuoco di Crotone, in collaborazione con i Carabinieri, la Croce Verde e il personale sanitario del 118.

A complicare l’intervento è stata soprattutto la conformazione del territorio, che non ha consentito ai mezzi di soccorso di raggiungere direttamente il punto in cui si trovava l’uomo.

Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso del 118, a supporto delle operazioni.