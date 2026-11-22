Un uomo sottoposto alla detenzione domiciliare e quattro persone sanzionate amministrativamente per il possesso di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale. È il bilancio di una serie di interventi effettuati dalla Polizia di Stato a Crotone, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti dalla Questura.

Gli agenti della Squadra Mobile hanno dato esecuzione a un provvedimento di espiazione di pena detentiva nei confronti di un uomo che deve scontare un anno di reclusione residua. Il provvedimento, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, fa seguito a un’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro.

Quest’ultimo aveva dichiarato non definitivamente espiata la pena nell’ambito dell’affidamento in prova al servizio sociale, misura alla quale l’uomo era stato precedentemente sottoposto. Al termine delle formalità, l’interessato è stato quindi accompagnato presso la propria abitazione, dove sconterà la pena in regime di detenzione domiciliare.

Parallelamente, gli agenti delle Volanti hanno effettuato diversi controlli che hanno portato alla contestazione di quattro violazioni amministrative ad altrettanti uomini trovati in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.

Nel primo caso, un uomo con precedenti di polizia è stato trovato in possesso di due involucri contenenti cocaina, per un peso lordo complessivo di 2,10 grammi. La sostanza è stata sottoposta a sequestro amministrativo.

Un secondo controllo ha consentito di rinvenire 2,58 grammi lordi di hashish nella disponibilità di un altro uomo. Anche in questa circostanza la droga è stata sequestrata.

Nel corso di un ulteriore intervento, esteso anche all’abitazione di una terza persona, i poliziotti hanno recuperato 0,85 grammi netti di hashish, procedendo al relativo sequestro amministrativo.

Particolare il quarto episodio, che ha riguardato un uomo controllato due volte nel corso della stessa serata. In un primo momento gli agenti hanno trovato all’interno del suo portafoglio un involucro contenente 0,83 grammi lordi di cocaina.

Successivamente, gli operatori hanno nuovamente notato l’uomo, che alla vista della pattuglia avrebbe cercato di allontanarsi rapidamente. Sottoposto a un secondo controllo, è stato trovato in possesso di un ulteriore involucro contenente 1,45 grammi lordi della stessa sostanza.

Anche in questo caso sono scattati il sequestro amministrativo della droga e la segnalazione al Prefetto.

Le attività rientrano nel piano di controllo del territorio disposto dal questore di Crotone, Renato Panvino, con particolare attenzione alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni legati agli stupefacenti e alle altre forme di illegalità.

I servizi della Polizia di Stato proseguiranno attraverso controlli e interventi mirati, con l’obiettivo di rafforzare la vigilanza sul territorio e la tutela della sicurezza pubblica.