PNRR Finanziamento realizzazione impianto sportivo indoor

Un risultato importante è stato raggiunto dal comune di Crotone con l’approvazione del finanziamento da 1.500.000 euro per la realizzazione di un impianto sportivo indoor nell’ambito della misura del PNRR “Sport e inclusione”.

La conferma del finanziamento è arrivata con decreto ministeriale del 12 agosto, e va ad aggiungersi al progetto già finanziato di 1.000.000 di euro per la riqualificazione del campo di Tufolo.

Il team del PNRR centra così il secondo dei due obiettivi prefissati per lo Sport, portando a 21 il numero di progetti finanziati dal PNRR per un totale di circa 27 milioni di euro.

Se si aggiungono anche i 5 progetti idonei per le diverse misure, la percentuale di successo rispetto all’esito delle graduatorie già pubblicate viaggia intorno al 96%.

“Non posso che esprimere soddisfazione per il risultato. Il progetto in particolare riguarda la realizzazione di un impianto sportivo indoor che sarà destinato alle discipline di ginnastica artistica e affini, nonché alle discipline delle arti marziali. Un impianto che era al centro dei programmi dell’amministrazione. Insomma finalmente una struttura all’altezza per consentire ai tanti atleti e campioni che ruotano intorno a queste discipline di allenarsi al meglio. Con quello di oggi, sono già 21 i progetti finanziati che possono essere immediatamente attuati. Un ringraziamento alla squadra eccellente del PNRR che viaggia a pieno ritmo, infatti insieme a quelli dello Sport, negli ultimi giorni sono stati finanziati interventi per il Digitale, per le Mense scolastiche, attuati i primi progetti afferenti al Sociale (in collaborazione con la collega Pollinzi), e presentata una proposta coordinata dalla collega Bruni per le Green Communities” dichiara l’assessore al PNRR Luca Bossi