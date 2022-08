Piromane beccato in provincia di Crotone grazie ai droni, la soddisfazione di Occhiuto

“È accaduto questa mattina in provincia di Crotone. La nostra squadra, è riuscita – ancora una volta – a bloccare sul nascere l’ennesimo incendio che poteva diventare ingovernabile e avrebbe così distrutto ettari ed ettari di natura. Grazie al monitoraggio della Regione quest’anno abbiamo avuto l’80% in meno di superfici boschive percorse da incendi. Il “signore” in questione, e la targa della sua auto, sono già stati segnalati alle autorità competenti”. È quanto ha pubblicato ieri, sul proprio profilo facebook, il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, postando anche il video della persona interessata, sorpresa ad appiccare l’incendio. Lo stesso governatore ha specificato che nel mese di agosto si sono registrati il 55 percento di incendi in meno.