Una coltivazione di cannabis allestita all’interno di un garage, sostanze stupefacenti e materiale per il confezionamento delle dosi. È quanto hanno scoperto i carabinieri della Stazione di Petilia Policastro nel corso di un’operazione antidroga condotta nella serata del 22 novembre.

L’intervento ha portato all’arresto di un 30enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, accusato di coltivazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

A seguito dell’attività investigativa e dei controlli effettuati sul territorio, i militari hanno eseguito una perquisizione domiciliare d’iniziativa, estendendo le verifiche anche alle pertinenze dell’abitazione.

All’interno del garage i carabinieri hanno individuato una serra artigianale destinata alla coltivazione indoor di cannabis. Complessivamente sono state sequestrate 19 piante di canapa indiana, di altezza compresa tra i 10 e i 15 centimetri, e altri 10 germogli della stessa specie, collocati in singoli vasi.

Nel corso della perquisizione sono stati inoltre rinvenuti 45 grammi di marijuana, circa 13 grammi di hashish, un bilancino elettronico di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’autorità giudiziaria, il 30enne è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa dell’udienza di convalida.

L’intervento rientra nell’ambito delle attività di contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti condotte dall’Arma dei Carabinieri sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Crotone, guidata da Domenico Guarascio.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità dell’indagato dovrà essere accertata nel corso dell’iter giudiziario, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza.