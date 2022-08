Pestaggio a Crotone, Davide Ferrario trasferito a Bologna con un volo militare

“La direzione sanitaria dell’azienda ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro comunica che in data odierna il paziente D.F., vittima di aggressione a Crotone, è stato trasferito all’Ospedale Maggiore di Bologna per consentire il prosieguo delle cure in ambiente ultraspecialistico”. Davide Ferrerio, il 20enne aggredito la sera dell’11 agosto a Crotone e ridotto in fin di vita da un colpo alla testa, è stato dunque trasferito nell’ospedale della sua città; un’ambulanza ha raggiunti l’aeroporto di Lamezia, da dove il ragazzo è partito a bordo di un aereo Falcon. Nell’immediatezza del fatto era stato condotto al Pronto soccorso di Crotone, e di qui portato al Pugliese-Ciaccio di Catanzaro. Le sue condizioni restano gravissime