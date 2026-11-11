Pesce senza tracciabilità nei ristoranti, dieci locali multati nel Crotonese: sequestrati 222 chili

Dieci ristoranti sanzionati, 222 chilogrammi di prodotti ittici sequestrati e multe per oltre 23mila euro. È il bilancio dei controlli condotti dalla Guardia Costiera di Crotone nell’ambito delle attività di vigilanza sulla filiera ittica e sulla tracciabilità del pesce destinato alla ristorazione.

Una task force della Capitaneria di Porto ha effettuato verifiche in 16 esercizi commerciali situati nei comuni di Crotone, Rocca di Neto e Cutro, riscontrando irregolarità in dieci attività, tra cui due ristoranti etnici.

Le operazioni, intensificate per contrastare le frodi commerciali nel periodo autunnale, si sono concentrate in particolare sulla documentazione necessaria a certificare la provenienza dei prodotti ittici utilizzati nella preparazione dei piatti.

Nel corso degli accertamenti sono stati sequestrati complessivamente 222 chilogrammi di pesce, sia fresco che congelato, per i quali i titolari delle attività non sono stati in grado di esibire la documentazione obbligatoria relativa alla tracciabilità.

Tra i prodotti sottoposti a sequestro sono stati inoltre individuati cinque chilogrammi di pesce scaduto.

Per ciascuno dei dieci esercizi commerciali risultati irregolari è stata elevata una sanzione amministrativa di 2mila euro per le violazioni relative alla tracciabilità. Al titolare del ristorante nel quale è stato rinvenuto il prodotto scaduto è stata contestata un’ulteriore sanzione di 3.333 euro.

L’importo complessivo delle sanzioni supera quindi i 23mila euro.

Tutti i prodotti ittici sequestrati sono stati destinati alla distruzione, con le relative spese poste a carico dei trasgressori.

L’attività di controllo rientra nelle operazioni condotte dalla Guardia Costiera per verificare il rispetto delle disposizioni sulla commercializzazione dei prodotti della pesca e contrastare eventuali irregolarità lungo la filiera.

La tracciabilità consente infatti di ricostruire la provenienza degli alimenti e rappresenta uno strumento fondamentale per la tutela dei consumatori e per la corretta commercializzazione dei prodotti ittici.

La Capitaneria di Porto ha annunciato che le verifiche proseguiranno anche nei prossimi mesi, con l’obiettivo di contrastare le attività illecite, tutelare gli operatori che rispettano le regole e garantire una maggiore trasparenza nella vendita e nella somministrazione del pesce.