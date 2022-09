Le immagini arrivano da un sopralluogo effettuato nella mattinata di oggi, la nuova copiosa rottura causa una perdita tra i 160 e i 200 litri al secondo. L’intervento per la riparazione è previsto per domani, ma ovviamente ci vorranno i tempi tecnici per ristabilire lo stato delle cose e l’interruzione idrica potrebbe durare per diversi giorni, almeno tre secondo una prima stima, anche se si tratta di tempistiche da verificare.