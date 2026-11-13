Perdita idrica in via Regina Margherita, stop all’acqua in numerosi quartieri di Crotone

Disagi nell’erogazione dell’acqua in diverse zone di Crotone nella giornata di oggi, venerdì 13 novembre. Sorical ha comunicato la necessità di sospendere temporaneamente il servizio idrico per consentire un intervento urgente di riparazione di un’importante perdita individuata in via Regina Margherita.

L’interruzione, prevista a partire dalle ore 9:30, interesserà la rete alimentata dal serbatoio di Vescovatello Basso, con ripercussioni su numerosi quartieri e strade della città.

In particolare, le zone interessate sono via Cutro, Fondo Gesù, Borgata San Francesco, via Vittorio Veneto e traverse, via Torino, piazza Pitagora, via Poggioreale e traverse, corso Messina e traverse, via Cristoforo Colombo, via Interna Marina, via Regina Margherita, via Acquabona, via IV Novembre, Poggio Pudano, Centro Storico, via Risorgimento, Discesa Fosso e piazza Mercato.

Secondo quanto comunicato da Sorical, il ripristino della regolare erogazione è previsto nel corso della serata di oggi, salvo imprevisti legati all’esecuzione dei lavori.

La società si scusa con i cittadini per i disagi e ringrazia la popolazione per la collaborazione e la comprensione durante le operazioni di riparazione.