Pedace: “Rimuovere quegli ingombranti presenti dal 2020 e 2021”

Il consigliere Enrico Pedace ha inviato una missiva indirizzata al sindaco di Crotone, al suo vice, all’Assessore al Decoro Urbano, al presidente di Akrea e ai Dirigenti di Settore per una diffida urgente:

“Mi rammarica, dopo molto tempo riportare alla vostra attenzione un problema alquanto urgente che riguarda la rimozione di ingombranti in alcune zone, fermi lì ammassati dal 2020/2021, parlo di Via Cirò Marina, via Cotronei, ed ancora in via delle Orchidee dove gli gombranti ostruiscono i canaloni di scolo.

Pertanto, visto l’avvicinarsi della stagione invernale ,Diffido ognuno per le proprie competenze ad intervenire urgentemente onde evitare ulteriori danni a persone e cose”.