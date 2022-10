Pedace: “Quel tratto di strada è pericoloso e va segnalato”

Non è la prima volta che succede e chissà quante altre volte capiterà che su viale Magna Grecia, dove ci fu il crollo del muro, le auto in corsa finiscano la propria corsa sul marciapiede. Proprio l’altra sera una macchina è salita sopra ed a seguito della rottura della coppa motore, ha sporcato il marciapiede di olio. Atteso che gli incidenti stradali capitano, è opportuno che per il caso segnalato, si proceda immediatamente con un intervento di pulizia della macchia di olio e con la messa in sicurezza, del tratto segnalato, con segnalazione catarifrangente notturna al fine di tutelare automobilisti ed anche pedoni.

Sicuro che ci si attiverà per risolvere tale pericolo, si porgono distinti saluti.

Crotone 06 ottobre 2022

Enrico Pedace

Consigliere Comunale ConSenso