La telecamera presente in Piazza Pitagora è completamente coperta dalle piante e, in questo momento, non è utile a nessuno. A farlo presente al sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, è stato il consigliere comunale Enrico Pedace, che ha inviato anche due foto relative allo stato pregresso e a quello attuale. “A distanza di una settimana – conferma Pedace – ancora non ho ricevuto nessuna risposta”.