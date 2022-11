Pedace: “Intervenire immediatamente nelle case Aterp di via Libertà: pericolo calcinacci e fogna scoperta”

Il consigliere comunale di Consenso, Enrico Pedace, ha scritto al Dirigente ATERP Crotone, al Sindaco di Crotone, al Vice sindaco di Crotone e al Dirigente di Settore, per comunicare quanto segue:

Si comunica che alle case Aterp di via 3 traversa Libertà n 33 da un paio d’anni vivono con la fogna nelle fondamenta. Si segnala anche pericolo caduta calcinacci, mentre il pericolo si presenta all’ingresso portone con la pensilina parzialmente caduta, mentre l’altra metà è diventato un pericolo serio per gli abitanti dello stabile. Ognuno per le proprie competenze si richiede intervento urgente.”