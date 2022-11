Pedace e Cavallo: “Linee telefoniche della polizia urbana non efficienti”

In una lettera inviata al sindaco e al segretario generale di Crotone, i consiglieri comunali Enrico Pedace e Maria Luana Cavallo scrivono:

“Si comunica che da molto tempo le linee telefoniche del Comando di polizia locale non sono efficenti.

Il numero 0962 905081 risulta guasto e mai riparato da oltre un anno. “Stato cambiato gestore “

Mentre l’altra linea telefonica risulta libero senza che l’operatore riceva l’avviso di chiamata e senza che l’utente venga messo in attesa.

Altresì,gli operatori, non possono chiamare verso l’esterno per problemi all’apparecchio telefonico.

La polizia locale svolge un ruolo importante, nonostante l’esiguo numero di agenti, per la città, e bisogna mettere nelle condizioni gli agenti, di operare con mezzi idonei al servizio.

Inoltre Le segnalo che dal 19 settembre 2022 l’orologio marca tempo di entrata ed uscita dei dipendenti della delegazione municipale di Papanice risulta rotto. Nonostante i solleciti verbali del sottoscritto, ad oggi nulla è stato fatto.

Per tutto quanto sopra le chiedo di intervenire con urgenza per il miglioramento della qualità del servizio della Polizia Municipale con un immediato intervento risolutivo della problematica evidenziata e dare indicazioni per la riparazione dell’orologio segna tempo della delegazione di Papanice”.