Parte la disinfestazione: ecco il programma

Come ogni anno il Dipartimento di Prevenzione, sempre attento alle problematiche della popolazione, si accinge ad attuare il “Piano di Disinifestazione Adulticida” contro animali della bella stagione, 11 programma vedrà impegnato il proprio personale Tecnico Disinfestatore. I destinatari della presente sono pregati, nell’ interesse della popolazione, a dare massima divulgazione al programma dettagliato accluso alla presente. Nel caso in cut qualche zona o via non sia stata compresa per errore ne1l’elenco, il Dipartimento di Prevenzione effettuerà ulteriori disposizioni.

Questo il programma degli interventi: