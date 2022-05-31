Parte la disinfestazione: ecco il programma

Come ogni anno il Dipartimento di Prevenzione, sempre attento alle problematiche della popolazione, si accinge ad attuare il “Piano di Disinifestazione Adulticida” contro animali della bella stagione, 11 programma vedrà impegnato il proprio personale Tecnico Disinfestatore. I destinatari della presente sono pregati, nell’ interesse della popolazione, a dare massima divulgazione al programma dettagliato accluso alla presente. Nel caso in cut qualche zona o via non sia stata compresa per errore ne1l’elenco, il Dipartimento di Prevenzione effettuerà ulteriori disposizioni.
Questo il programma degli interventi:
|SQUADRA
30-05-2022
|VIALE GRAMSCI FINO EX FLORIDA ,COMP. TRAS., ZONA PREFETTURA COMP. TRAY., S. MARIA DELLE GRAZIE: PIAZZA MAESTRI DEL LAVORO,V. A. CAPONETTO, V. P. ZITO, V. G.PALATUCCI, V. MEDITERRANEO, V.N. CALIPARI, ZONA CARMINE, V. TASSONE, V. CORIGLIANO, V. L. GALLUCCI.
|SQUADRA
31-05-2022
|VIALE MAGNA GRECIA, V.SIRIS, V.TARAS, V.SIBARIS,V. MAKALLA, V.KR1MISA,V.NAXOS, ZONA DAL BIVIO DI CAPO COLONNA FINO C.COLONNA, ZONA ALFIERI,
|SQUADRA
01-06-2022
|DISCESA CASTELLO: DISCESA SAN LEONARDO TRAV. COMPRESE, CORSO MESSINA, V. INTER. MARINA, V. LARGO BAGNO, VIALE C. COLOMBO, V. OSSERVANZA, V. VENEZIA, IN GIU’ SUL LUNGOMARE, V. A. GRAMSCI, FINO AL CIMITERO.
|SQUADRA
02-06-2022
|V.S.LEONARDO, V.POGGIOREALE, V. REGGIO, V.TELLINI, PIAZZA PITAGORA, C.STORICO, PIAZZA UMBERTO, V. PESCHERIA, V. CUTETTO, PIAZZA DUOMO: V. PITAGORA, V. MILONE, CORSO V. EMANUELE, V. RISORGIMENTO, DISCESA CONIGLIERA, DISCESA FOSSO, DISCESA CASTELLO, V. EST. VERDOGNE, V. INTER. VERDOGNE, V. F. LE ROSE, V. F. GEREMICCA.
|SQUADRA
06-06-2022
|VIALE STAZIONE: V. BOTTEGHELLE, RIONE GESU’, V.G. DI VITTORIO, V. CURIEL, V. A. GRANDI, V.G. LA PIRA,V.L .DA VINCI, V. MISCELO DA RIPE, V. M. NICOLETTA, V. ACQUABONA, V. MACELLO,V, FILANDA, V. DEL OESU’,V. PASTIFICIO,V. S. ANTONIO, Y. C. CREA, V. INTER. MARINELLA, V. SPIAGGIA DELLE FORCHE, TRAVERSE COMPRESE, V. CAPPUCCINI, V. MARINELLA, V. LOUIS BRAILLE, V. RUFFO, TRAV. COMPRESE.
|SQUADRA
07-06-2022
|V. ROMA, V. VENEZIA, V. FIRENZE, CORSO G. MAZZINI V. LIBERTA’, V. G. MATTEOTTI, V. V. VENETO, V. A. SCOPELLITI, V. TORINO, ZONA OSPEDALE,
|SQUADRA
08-06-2022
|V. CUTRO, V. G. PAOLO,ZONA INPS, PAL. ISES, V.T. CAMPANELLA, V.G. DELEDDA, ZONA S. FRANCESCO FINO CAVALCAVIA SUD TRAVERSE COMPRESE. GABBELLUCCIA, V. A. MEUCCI, TRAVERSE COMPRESE.
|SQUADRA
09-06-2022
|ZONA VESCOVATELLO, V. AUSONI, V. DEI GRECI, V. DEGLI ITALICI, V. DEI SVEVI, V. D. NORMANI, V. D. GOTI, V. D. BRUZI,V.D.ROMANI, ZONA OSPEDALE, V. 25 APRILE.
|SQUADRA
13-06-2022
|V. BOLOGNA, V.4 NOVEMBRE, V.V.VENETO, V. TORINO, V. G. MANNA V. A. PANELLA,V. P. MAGGIO, P. A. DE GASPERI, V. D. MILLE, V. S. FRANCESCO, CORSO G. MAZZINI, ZONA TRIBUNALE, ZONA CASERMA DEI CARABINIERI.
|SQUADRA
14-06-2022
|V. G. FALCONE,V. G. MORELLI, V. P. BORSELLINO, V. B. CROCE, COOP.291, V. G. DA FIORE. V. D. ARABI (CASE POPOLARI), V. E. MASTRACCHI (300 ALLOGI), V. D. ALBANESI, ZONA C. S. COSIMO E DAMIANO.
|SQUADRA
15-06-2022
|ZONA V. DEL FUOCO, V. F. CILEA, (CHIESA S. PAOLO), V. G. PAISIELLO, V. D. CIMAROSA, PIAZZA GANDHI, V.LE. GANDHI, V. M. LUTHER KING (P AL. CAMPISE), V. DON. G. PUGLISI (C. POPOLARI). V. SAFFO, V. IPAZIA, V. NOSSIDE, V. TEANO, V. MARCIANA, P .z. MONTESSORI, V.BELLINI (P.Z. PADRE PIO).
|SQUADRA B-C
16-06-2022
|V. F . FELLINI (TRAFINELLO POGGIO VERDE), V.M. SERRAO, V.S. ALERAMO00, V. E. MORANTE, V. M. SERAO, V. N. UNITE, V. U. EUROPEA, V. TURCHIA, V. ISRAELE, V. YEMEN, V. OMAN, V. G. PAOLO. V. S. MARINO,V. INDIA, V. P AK.IST AN.
|SQUADRA A-D
20-06-2022
|V. NAZIONI UNITE,V. CINA,V. FILIPPINE, V. STATI UNITI, V. CANADA, V .GIAPPONE,V. MESSICO,V. HONDURAS, LATO SX, V. IRLANDA, V. INGHILTERRA, V. GALLES, V. ISLANDA, V. SVEZIA, V. GERMANIA, V. OLANDA, V.CORSICA, V. LETTONIA, V. SAN BENEDETO NORCIA
|SQUADRA A-D
21-06-2022
|LOC. TERRE MAIORANO: V. RUSSIA, V. SLOVENIA, V. UNGHERIA, V. POLONIA, V. GEORGIA, V. UCRAINA, V. CIPRO. V. ARGENTINA, V. BRASILE, V. CILE, ZONA EX DISCARICA V. OLIMPIA (LOC. CARBONARA FINO BIVIO CAPOCOLONNA)
|SQUADRA A-D
22-06-2022
|POGGIO PUDANO LATO SUD, V. COTRONE!, V.SAVELLI, V. MELISSA, V. ISOLA CAPO RIZZUTO, V. PALLAGORIO, LATO NORD, V. CIRO’ MARINA, V. CARFIZZI, V. S. LUCA, V. SCANDALE, V. S. N. DELL’ ALTO.
|SQUADRA B-C
23-06-2022
|LOC PASSOVECCHIO LATO NORD: V. L. DAVINCI, V. F. CORRIDONI, V. C. MATIEUCCI, V. E. MATIEI, V.F. MANCUSO, V.E. FERRARI, V.G. NATIA, V.G. MERCALLI. LOC. PASSOVECHIO LATO SUD: V.G. DONEGAN!, V.E. FERMI, V. A. AVOGADRO, LOC. PAPANICIARO,V.G. LATERZA, V. COSENZA, V. CIRO’, V. CERENZIA, LOC. SAN GIORGIO, PAL. CICCOPIEDI.
|SQUADRA B-C
27-06-2022
|PAPANICE, APRIGLIANELLO. MARGHERITA SOPRANA E SOTTANA: V. D. GELSOMINI, V. D. TIGLI, V. D. MAGNOLIE, V. D. MELOGRANI, V. D. QUADRIFOGLI, V. D. DALIE, V. D. SPIGHE, V. D. MUGHETII, V. D. SALVIE, V. D. BEGONIE, V. D. ORCHIDEE, V. D. CAPRIFOGLI, V. D. DELFINI, V. D. CONCHIGLIE.
|SQUADRA B-C
28-06-2022
|GABBELLA GRANDE: V. D. LILLA’, V. D. AZALEE, V. D. MAGGIORANE, V. D. GARDENIA, V. D. ROSE, GABBELLA SOPRANA: V. P. NATURA, V. P. SOLE, LOC. BUCCHI: V. D. SEQUOIE, V. D. ALTEE, V. D. SUGHERI, V. D. PLAT ANI, V. D. TASSI, V. D. STELLE ALPINE, V. D. ARANCI, V. D. LIMON!, V. D. BERGAMOTTI, V. BOCCHE DI LEONI.
|SQUADRA B-C
29-06-2022
|LOC. IANELLO: V. S. GIUSEPPE, V. PETUNIE, V. D. GAROFALI, V. D. OLMI, V. D. BETULLE, V. ISIDORO, V. D. FAGGIANI, V. P NATURA, LOC. CARPENTIERI, LOC. CANTORATO, BRASIMATO, BRASIMATELLO