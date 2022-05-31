Crotone,
Cronaca
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Parte la disinfestazione: ecco il programma

Come ogni anno il Dipartimento di Prevenzione, sempre attento alle problematiche della popolazione, si accinge ad attuare il “Piano di Disinifestazione Adulticida” contro animali della bella stagione, 11 programma vedrà impegnato il proprio personale Tecnico Disinfestatore. I destinatari della presente sono pregati, nell’ interesse della popolazione, a dare massima divulgazione al programma dettagliato accluso alla presente. Nel caso in cut qualche zona o via non sia stata compresa per errore ne1l’elenco, il Dipartimento di Prevenzione effettuerà ulteriori disposizioni.

Questo il programma degli interventi:

SQUADRA

30-05-2022

 VIALE GRAMSCI FINO EX FLORIDA ,COMP. TRAS., ZONA PREFETTURA COMP. TRAY., S. MARIA DELLE GRAZIE: PIAZZA MAESTRI DEL LAVORO,V. A. CAPONETTO, V. P. ZITO, V. G.PALATUCCI, V. MEDITERRANEO, V.N. CALIPARI, ZONA CARMINE, V. TASSONE, V. CORIGLIANO, V. L. GALLUCCI.
SQUADRA

31-05-2022

 VIALE MAGNA GRECIA, V.SIRIS, V.TARAS, V.SIBARIS,V. MAKALLA, V.KR1MISA,V.NAXOS, ZONA DAL BIVIO DI CAPO COLONNA FINO C.COLONNA, ZONA ALFIERI,
SQUADRA

01-06-2022

 DISCESA CASTELLO: DISCESA SAN LEONARDO TRAV. COMPRESE, CORSO MESSINA, V. INTER. MARINA, V. LARGO BAGNO, VIALE C. COLOMBO, V. OSSERVANZA, V. VENEZIA, IN GIU’ SUL LUNGOMARE, V. A. GRAMSCI, FINO AL CIMITERO.
SQUADRA

02-06-2022

 V.S.LEONARDO, V.POGGIOREALE, V. REGGIO, V.TELLINI, PIAZZA PITAGORA, C.STORICO, PIAZZA UMBERTO, V. PESCHERIA, V. CUTETTO, PIAZZA DUOMO: V. PITAGORA, V. MILONE, CORSO V. EMANUELE, V. RISORGIMENTO, DISCESA CONIGLIERA, DISCESA FOSSO, DISCESA CASTELLO, V. EST. VERDOGNE, V. INTER. VERDOGNE, V. F. LE ROSE, V. F. GEREMICCA.
SQUADRA

06-06-2022

 VIALE STAZIONE: V. BOTTEGHELLE, RIONE GESU’, V.G. DI VITTORIO, V. CURIEL, V. A. GRANDI, V.G. LA PIRA,V.L .DA VINCI, V. MISCELO DA RIPE, V. M. NICOLETTA, V. ACQUABONA, V. MACELLO,V, FILANDA, V. DEL OESU’,V. PASTIFICIO,V. S. ANTONIO, Y. C. CREA, V. INTER. MARINELLA, V. SPIAGGIA DELLE FORCHE, TRAVERSE COMPRESE, V. CAPPUCCINI, V. MARINELLA, V. LOUIS BRAILLE, V. RUFFO, TRAV. COMPRESE.
SQUADRA

07-06-2022

 V. ROMA, V. VENEZIA, V. FIRENZE, CORSO G. MAZZINI V. LIBERTA’, V. G. MATTEOTTI, V. V. VENETO, V. A. SCOPELLITI, V. TORINO, ZONA OSPEDALE,
SQUADRA

08-06-2022

 V. CUTRO, V. G. PAOLO,ZONA INPS, PAL. ISES, V.T. CAMPANELLA, V.G. DELEDDA, ZONA S. FRANCESCO FINO CAVALCAVIA SUD TRAVERSE COMPRESE. GABBELLUCCIA, V. A. MEUCCI, TRAVERSE COMPRESE.
SQUADRA

09-06-2022

 ZONA VESCOVATELLO, V. AUSONI, V. DEI GRECI, V. DEGLI ITALICI, V. DEI SVEVI, V. D. NORMANI, V. D. GOTI, V. D. BRUZI,V.D.ROMANI, ZONA OSPEDALE, V. 25 APRILE.
SQUADRA

13-06-2022

 V. BOLOGNA, V.4 NOVEMBRE, V.V.VENETO, V. TORINO, V. G. MANNA V. A. PANELLA,V. P. MAGGIO, P. A. DE GASPERI, V. D. MILLE, V. S. FRANCESCO, CORSO G. MAZZINI, ZONA TRIBUNALE, ZONA CASERMA DEI CARABINIERI.
SQUADRA

14-06-2022

 V. G. FALCONE,V. G. MORELLI, V. P. BORSELLINO, V. B. CROCE, COOP.291, V. G. DA FIORE. V. D. ARABI (CASE POPOLARI), V. E. MASTRACCHI (300 ALLOGI), V. D. ALBANESI, ZONA C. S. COSIMO E DAMIANO.
SQUADRA

15-06-2022

 ZONA V. DEL FUOCO, V. F. CILEA, (CHIESA S. PAOLO), V. G. PAISIELLO, V. D. CIMAROSA, PIAZZA GANDHI, V.LE. GANDHI, V. M. LUTHER KING (P AL. CAMPISE), V. DON. G. PUGLISI (C. POPOLARI). V. SAFFO, V. IPAZIA, V. NOSSIDE, V. TEANO, V. MARCIANA, P .z. MONTESSORI, V.BELLINI (P.Z. PADRE PIO).
SQUADRA B-C

16-06-2022

 V. F . FELLINI (TRAFINELLO POGGIO VERDE), V.M. SERRAO, V.S. ALERAMO00, V. E. MORANTE, V. M. SERAO, V. N. UNITE, V. U. EUROPEA, V. TURCHIA, V. ISRAELE, V. YEMEN, V. OMAN, V. G. PAOLO. V. S. MARINO,V. INDIA, V. P AK.IST AN.
SQUADRA A-D

20-06-2022

 V. NAZIONI UNITE,V. CINA,V. FILIPPINE, V. STATI UNITI, V. CANADA, V .GIAPPONE,V. MESSICO,V. HONDURAS, LATO SX, V. IRLANDA, V. INGHILTERRA, V. GALLES, V. ISLANDA, V. SVEZIA, V. GERMANIA, V. OLANDA, V.CORSICA, V. LETTONIA, V. SAN BENEDETO NORCIA
SQUADRA A-D

21-06-2022

 LOC. TERRE MAIORANO: V. RUSSIA, V. SLOVENIA, V. UNGHERIA, V. POLONIA, V. GEORGIA, V. UCRAINA, V. CIPRO. V. ARGENTINA, V. BRASILE, V. CILE, ZONA EX DISCARICA V. OLIMPIA (LOC. CARBONARA FINO BIVIO CAPOCOLONNA)
SQUADRA A-D

22-06-2022

 POGGIO PUDANO LATO SUD, V. COTRONE!, V.SAVELLI, V. MELISSA, V. ISOLA CAPO RIZZUTO, V. PALLAGORIO, LATO NORD, V. CIRO’ MARINA, V. CARFIZZI, V. S. LUCA, V. SCANDALE, V. S. N. DELL’ ALTO.
SQUADRA B-C

23-06-2022

 LOC PASSOVECCHIO LATO NORD: V. L. DAVINCI, V. F. CORRIDONI, V. C. MATIEUCCI, V. E. MATIEI, V.F. MANCUSO, V.E. FERRARI, V.G. NATIA, V.G. MERCALLI. LOC. PASSOVECHIO LATO SUD: V.G. DONEGAN!, V.E. FERMI, V. A. AVOGADRO, LOC. PAPANICIARO,V.G. LATERZA, V. COSENZA, V. CIRO’, V. CERENZIA, LOC. SAN GIORGIO, PAL. CICCOPIEDI.
SQUADRA B-C

27-06-2022

 PAPANICE, APRIGLIANELLO. MARGHERITA SOPRANA E SOTTANA: V. D. GELSOMINI, V. D. TIGLI, V. D. MAGNOLIE, V. D. MELOGRANI, V. D. QUADRIFOGLI, V. D. DALIE, V. D. SPIGHE, V. D. MUGHETII, V. D. SALVIE, V. D. BEGONIE, V. D. ORCHIDEE, V. D. CAPRIFOGLI, V. D. DELFINI, V. D. CONCHIGLIE.
SQUADRA B-C

28-06-2022

 GABBELLA GRANDE: V. D. LILLA’, V. D. AZALEE, V. D. MAGGIORANE, V. D. GARDENIA, V. D. ROSE, GABBELLA SOPRANA: V. P. NATURA, V. P. SOLE, LOC. BUCCHI: V. D. SEQUOIE, V. D. ALTEE, V. D. SUGHERI, V. D. PLAT ANI, V. D. TASSI, V. D. STELLE ALPINE, V. D. ARANCI, V. D. LIMON!, V. D. BERGAMOTTI, V. BOCCHE DI LEONI.
SQUADRA B-C

29-06-2022

 LOC. IANELLO: V. S. GIUSEPPE, V. PETUNIE, V. D. GAROFALI, V. D. OLMI, V. D. BETULLE, V. ISIDORO, V. D. FAGGIANI, V. P NATURA, LOC. CARPENTIERI, LOC. CANTORATO, BRASIMATO, BRASIMATELLO
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