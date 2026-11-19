Il Comune di Crotone avvia un nuovo percorso di riqualificazione delle strutture sportive scolastiche. La Giunta comunale ha approvato, su proposta dell’assessore al PNRR e ai Grandi Progetti Luca Bossi, tre Documenti di indirizzo alla progettazione (DIP) relativi agli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza delle palestre degli Istituti Comprensivi “Vittorio Alfieri”, “Cutuli” e “A. Rosmini”.

Il programma prevede un investimento complessivo di 1.982.600 euro e punta a migliorare le condizioni di sicurezza, accessibilità ed efficienza energetica delle tre strutture, con l’obiettivo di renderle più funzionali sia alle attività scolastiche sia a quelle delle associazioni sportive del territorio.

L’approvazione dei DIP rappresenta il primo passaggio della fase progettuale e definisce gli obiettivi e i criteri che dovranno guidare i successivi interventi.

Uno degli aspetti principali riguarda la sicurezza strutturale e sismica degli edifici. La progettazione dovrà partire dalle verifiche di vulnerabilità già disponibili, prevedendo, dove necessario, ulteriori indagini per individuare le soluzioni più adeguate.

Gli interventi interesseranno anche l’organizzazione degli spazi interni, con particolare attenzione agli ambienti destinati alle attività sportive, agli spogliatoi, ai servizi igienici e ai locali riservati a insegnanti, istruttori e deposito delle attrezzature. Saranno inoltre valutate le esigenze legate alle eventuali funzioni di primo soccorso.

Un altro obiettivo riguarda l’eliminazione delle barriere architettoniche e il miglioramento dell’accessibilità, affinché le palestre possano essere utilizzate in condizioni di autonomia e sicurezza anche dalle persone con disabilità.

Sul fronte energetico, la progettazione prenderà in esame l’adeguamento degli impianti elettrici, di illuminazione, riscaldamento, ventilazione e idrico-sanitari, oltre a possibili interventi sulle coperture e sull’involucro degli edifici.

L’obiettivo è contenere i consumi e i costi di gestione, migliorando al tempo stesso la qualità degli ambienti sotto il profilo della temperatura, dell’illuminazione, dell’acustica e della ventilazione.

Saranno inoltre valutate le opere necessarie per l’adeguamento alle disposizioni antincendio, con particolare riferimento alle vie di fuga, alle uscite di sicurezza, all’illuminazione di emergenza e ai dispositivi di protezione.

Il programma comunale guarda anche alla possibilità di ampliare l’utilizzo delle palestre oltre l’orario scolastico, mettendo gli impianti a disposizione delle associazioni sportive e favorendo la pratica di diverse discipline.

Accanto a sport di squadra come basket, pallavolo e calcio a cinque, l’amministrazione intende creare condizioni favorevoli anche per attività che incontrano maggiori difficoltà nel reperire spazi adeguati, tra cui pattinaggio artistico, parkour, ginnastica, arrampicata, judo e karate.

Per consentire l’utilizzo extrascolastico, la progettazione dovrà valutare, dove necessario, la realizzazione di accessi autonomi dall’esterno e sistemi di gestione indipendenti, in modo da rendere fruibili le palestre senza coinvolgere gli altri ambienti degli istituti.

L’assessore Luca Bossi ha sottolineato il lavoro svolto dagli uffici comunali per arrivare all’approvazione dei documenti nei tempi previsti.

«Un obiettivo raggiunto nell’ottica del rispetto dei tempi imposti. Un lavoro di squadra che premia», ha dichiarato, ringraziando il gruppo di lavoro coordinato dall’ingegnere Stellato e composto dagli ingegneri Parise e Drago, dall’architetto Commodari e dal dottor Silletta.

Bossi ha inoltre evidenziato la volontà di progettare strutture capaci di rispondere anche alle esigenze delle associazioni sportive cittadine.

«Sono tre interventi che vanno a rivisitare gli spazi dedicati allo sport nei diversi istituti scolastici e che guardano anche alle associazioni sportive nel territorio. Particolare attenzione è data infatti all’utilizzo in orari extracurriculari per discipline che soffrono di carenza di spazi e indirizzo specifico è stato dato per discipline emergenti», ha aggiunto.

Con l’approvazione dei tre Documenti di indirizzo alla progettazione, il Comune definisce dunque le linee guida per la futura riqualificazione delle palestre scolastiche, nell’ambito di un programma che punta a migliorare le infrastrutture sportive e ad ampliarne le possibilità di utilizzo da parte della comunità.