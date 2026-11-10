Orto Tellini, dalla sicurezza alla rinascita: la proposta della Terza Commissione

La Terza Commissione Consiliare di Crotone, presieduta da Giuseppe Castagnino, ha avviato un confronto sulle criticità che interessano Orto Tellini, valutando possibili interventi per migliorare la sicurezza e la fruibilità dell’area e promuoverne una futura valorizzazione.

Durante la seduta, svoltasi nel pomeriggio di lunedì 9 novembre, i consiglieri hanno discusso anche di immigrazione e sicurezza urbana, esprimendo apprezzamento per la recente operazione condotta dalla Prefettura e dalla Questura di Crotone nell’area di Piazzale Nettuno.

L’attenzione si è quindi concentrata su Orto Tellini, dove, secondo quanto evidenziato dalla Commissione, persistono problematiche che richiedono un intervento coordinato tra le istituzioni.

La Commissione ha annunciato l’intenzione di avviare a breve un confronto con Prefettura e Questura per individuare una soluzione alla situazione dell’area. L’obiettivo dichiarato è coniugare il ripristino delle condizioni di sicurezza e vivibilità con la tutela della dignità delle persone in condizioni di fragilità.

Nel comunicato viene infatti sottolineata la necessità di accompagnare gli interventi per la legalità e il decoro urbano con percorsi di accoglienza e integrazione, evitando che le situazioni di marginalità sociale rimangano prive di risposte adeguate.

Accanto alla gestione delle criticità attuali, la Terza Commissione guarda anche alla possibile riqualificazione di Orto Tellini.

L’ipotesi illustrata prevede, una volta affrontate le problematiche esistenti, di proporre l’affidamento dell’intero sito attraverso una manifestazione pubblica di interesse, rivolta ad associazioni culturali o altri soggetti giuridici qualificati.

L’area, caratterizzata dalla presenza di uno spazio verde e di un chiosco, potrebbe così essere destinata ad attività culturali, sociali e aggregative, con l’intento di garantirne una frequentazione continuativa e una maggiore valorizzazione.

Si tratta, al momento, di una proposta che dovrà essere sviluppata e sottoposta ai necessari passaggi amministrativi.

La Commissione, guidata da Giuseppe Castagnino, punta dunque a intervenire su due fronti: affrontare le attuali criticità di Orto Tellini attraverso il confronto istituzionale e promuovere, successivamente, un progetto che possa restituire alla cittadinanza uno spazio pubblico dedicato alla socialità.