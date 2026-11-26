La Questura di Crotone si colora di arancione in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Anche quest’anno la Polizia di Stato rinnova la propria adesione a “Orange the World”, la campagna internazionale promossa da UN Women, l’organizzazione delle Nazioni Unite che opera per la parità di genere e il contrasto alle discriminazioni.

L’illuminazione della sede della Questura rappresenta un gesto simbolico di solidarietà nei confronti delle vittime e un richiamo alla responsabilità collettiva nella lotta contro ogni forma di violenza. L’arancione, scelto come colore della campagna, esprime speranza e fiducia nella possibilità di costruire una società libera dalla violenza di genere.

L’adesione all’iniziativa è anche l’occasione per richiamare l’attenzione sulle attività di prevenzione e contrasto al fenomeno condotte quotidianamente dalla Polizia di Stato, attraverso interventi operativi, campagne di informazione e collaborazione con le diverse realtà del territorio.

Tra le iniziative di prossimità rientrano l’impiego di camper dedicati e gli incontri con la cittadinanza, finalizzati a facilitare il dialogo con le forze dell’ordine, intercettare situazioni di disagio e favorire l’emersione di episodi di violenza.

A queste attività si affiancano la formazione specialistica degli operatori di polizia e il lavoro di rete con i centri antiviolenza, le associazioni, le scuole e le altre istituzioni locali, con l’obiettivo di garantire risposte adeguate alle esigenze delle vittime.

Sul fronte operativo, particolare attenzione viene riservata al monitoraggio delle situazioni di violenza domestica, all’applicazione degli strumenti di prevenzione e al coordinamento con l’Autorità giudiziaria.

Un ulteriore ambito di intervento riguarda l’educazione delle nuove generazioni, attraverso percorsi di sensibilizzazione nelle scuole e nei luoghi di aggregazione, orientati alla diffusione della cultura del rispetto, dell’uguaglianza e della non violenza.

Il messaggio della campagna “Orange the World” va dunque oltre il gesto simbolico dell’illuminazione: la violenza contro le donne non è una questione privata, ma un fenomeno che coinvolge l’intera società e che richiede una risposta condivisa, affinché ogni vittima possa trovare ascolto, protezione e sostegno.