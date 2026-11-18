Operazione antimafia dei carabinieri tra le province di Catanzaro e Crotone, dove sono in corso 21 misure cautelari nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. Per 15 indagati è stata disposta la custodia cautelare in carcere, mentre altre sei persone sono destinatarie degli arresti domiciliari.

I provvedimenti sono stati emessi dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Dda ed eseguiti dai militari del Comando provinciale dei carabinieri di Catanzaro.

L’operazione, denominata “Arione”, rappresenta il risultato di un’attività investigativa avviata nel 2020 e condotta dal Nucleo investigativo del Comando provinciale di Catanzaro, sotto la direzione e il coordinamento della Procura distrettuale antimafia.

Numerose le ipotesi di reato contestate agli indagati, a vario titolo. Tra queste figurano associazione di tipo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, trasferimento fraudolento di valori e autoriciclaggio.

Gli accertamenti riguardano inoltre presunte truffe aggravate finalizzate all’ottenimento di erogazioni pubbliche, episodi di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio e falsità materiale e ideologica in atti pubblici.

Nel quadro delle contestazioni rientrano anche estorsione, invasione di terreni o edifici, lesioni personali, violenza privata e violazioni della normativa in materia di armi e sostanze stupefacenti.

Per alcune delle condotte oggetto d’indagine viene contestata anche l’aggravante del metodo mafioso o della finalità di agevolare l’organizzazione criminale.

L’inchiesta si è sviluppata attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali, attività di osservazione e pedinamento, controlli sul territorio e acquisizioni documentali. Gli investigatori hanno inoltre effettuato riscontri sulle dichiarazioni rese da diversi collaboratori di giustizia.

Le attività investigative hanno consentito alla Dda di Catanzaro di formulare le contestazioni alla base dell’ordinanza cautelare eseguita nelle due province calabresi.

L’operazione è tuttora in corso. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e le accuse dovranno essere verificate nelle successive fasi giudiziarie, nel rispetto del principio della presunzione di innocenza.