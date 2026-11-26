Il Comune di Crotone ha completato le procedure amministrative e contabili necessarie alla liquidazione degli arretrati spettanti ai dipendenti in applicazione del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Locali per il triennio 2025-2027, sottoscritto definitivamente il 28 ottobre dall’ARAN e dalle organizzazioni sindacali.

Secondo quanto comunicato dall’Amministrazione comunale, gli adempimenti sono stati conclusi nel rispetto del termine previsto di 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto, attraverso un’attività di coordinamento tra i diversi uffici dell’Ente. Le somme maturate saranno corrisposte ai lavoratori direttamente attraverso le prossime buste paga, insieme agli adeguamenti retributivi derivanti dai nuovi parametri tabellari stabiliti dal contratto nazionale.

Sull’applicazione del rinnovo contrattuale è intervenuto il vicesindaco e assessore al Personale, Sandro Cretella, evidenziando la complessità delle procedure anche alla luce dell’incremento dell’organico comunale, cresciuto di oltre 180 unità tra il 2020 e il 2026.

L’assessore ha sottolineato come l’aumento del numero dei dipendenti abbia comportato un maggiore carico di lavoro per gli uffici incaricati della gestione giuridica ed economica del personale, rivolgendo un particolare ringraziamento al servizio Risorse umane.

«È comunque un atto dovuto nei confronti dei lavoratori dell’Ente, ai quali devono essere garantiti diritti e riconoscimenti economici senza inutili ritardi», ha dichiarato Cretella.

Il vicesindaco ha inoltre richiamato le attuali difficoltà nel rispondere alle richieste dei dipendenti relative a ulteriori riconoscimenti economici, riconducendole all’incremento della spesa per il personale e ai maggiori oneri derivanti dagli adeguamenti contrattuali.

«Tutto ciò è il frutto di un lavoro condiviso che ha coinvolto tutti i dipendenti impegnati nelle diverse fasi del procedimento. A tutti loro rivolgo il mio ringraziamento per la competenza, la disponibilità e il senso di responsabilità dimostrati. Ancora una volta, il lavoro di squadra e la collaborazione tra gli uffici si sono rivelati determinanti per raggiungere un obiettivo importante in tempi brevi».

Con il completamento delle procedure, il Comune si appresta dunque a riconoscere ai propri dipendenti le spettanze economiche previste dal rinnovo contrattuale, attraverso il pagamento degli arretrati e l’adeguamento delle retribuzioni.