Non si ferma all’alt e rischia di investire un carabiniere, arrestato

Un ragazzo di 20 anni, con pregiudizi di polizia e già avvisato orale, è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Il militare ha evitato di essere investito spostandosi repentinamente sul lato della strada. Non si ferma all’alt e tenta di investire un carabiniere, arrestato, dopo un rocambolesco inseguimento lungo la SS 106, un ragazzo di 20 anni, di origini ucraine, ma da anni residente a Rocca di Neto.

Era sprovvisto di patente di guida, mai conseguita. Il grave ed inquietante episodio è iniziato nel centro abitato di Rocca di Neto dove il ragazzo, in transito con l’auto sottratta, a loro insaputa, ai genitori, ha deciso di forzare il posto di controllo dei Carabinieri della Stazione di Scandale, in servizio nel comune della Valle del Neto. Da lì nasceva l’inseguimento terminato nei pressi della rotonda di “Passo Vecchio” ove i militari della Sezione Radiomobile del locale Comando della Compagnia Carabinieri avevano predisposto un posto di blocco. Alla loro vista, al fine di sottrarsi al controllo, si è dapprima fermato e poi, con una manovra fulminea, ha accelerato nel tentativo di allontanarsi e far perdere le proprie tracce.

A quel punto, uno dei militari gli ha imposto di fermarsi ma il giovane, senza esitazione, lo ha puntato con l’auto cercando di investirlo in pieno. Il peggio è stato evitato grazie alla prontezza del Carabiniere che si è spostato sul ciglio della strada per evitare l’investimento; i colleghi sopraggiunti in ausilio, riuscivano comunque a bloccare la sua folle corsa. Condotto in caserma, veniva tratto in arresto per l’ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale e sottoposto in regime domiciliare in attesa di giudizio per direttissima disposto dall’Autorità Giudiziaria di Crotone.