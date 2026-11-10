‘Ndrangheta nel Crotonese, la Finanza sequestra immobili, aziende e conti

Due distinti sequestri patrimoniali, per un valore complessivo stimato in circa un milione di euro, sono stati eseguiti dalla Guardia di Finanza di Crotone nei confronti di soggetti indicati dagli investigatori come esponenti di vertice delle organizzazioni criminali attive nei territori di Cutro e Cirò.

I provvedimenti sono stati emessi dal Tribunale di Catanzaro, Sezione Misure di Prevenzione, su proposta della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, ed eseguiti dai militari del Comando Provinciale delle Fiamme Gialle.

L’operazione rappresenta l’esito di approfondite indagini economiche e patrimoniali finalizzate a ricostruire la provenienza e la disponibilità dei beni riconducibili ai destinatari delle misure.

Gli accertamenti hanno coinvolto complessivamente oltre 15 soggetti legati ai destinatari dei provvedimenti da rapporti di parentela o affinità. Secondo quanto riferito dalla Guardia di Finanza, le verifiche avrebbero evidenziato una significativa sproporzione tra il valore dei patrimoni nella disponibilità diretta o indiretta degli interessati e i redditi dichiarati.

Il sequestro ha interessato diverse tipologie di beni, tra cui fabbricati e terreni situati nei comuni di Cirò Marina, in provincia di Crotone, e Botricello, nel Catanzarese.

Sotto sequestro anche l’intero patrimonio aziendale di una società in accomandita semplice e di due ditte individuali.

I provvedimenti hanno inoltre riguardato disponibilità finanziarie e strumenti di investimento, tra cui rapporti bancari con saldo attivo superiore a 3mila euro, cassette di sicurezza, titoli azionari e obbligazionari, libretti di risparmio, buoni fruttiferi postali e titoli di Stato, compresi CCT e BOT.

Tra i beni sequestrati figurano anche due equini.

L’attività si inserisce nella strategia di contrasto patrimoniale alla criminalità organizzata condotta congiuntamente dalla Procura di Catanzaro e dalla Guardia di Finanza, con l’obiettivo di individuare e sottoporre a misure di prevenzione le ricchezze ritenute riconducibili alle consorterie mafiose.

Si tratta di provvedimenti di sequestro patrimoniale disposti nell’ambito della normativa sulle misure di prevenzione, distinti da un’eventuale confisca definitiva.