Naufragio Cutro, inchiesta di Lighthouse reports: “L’Italia ha mentito e Frontex ha insabbiato”

L’insabbiamento del Crotone

L’Italia ha mentito sul proprio ruolo in un naufragio che ha causato la morte di 94 persone, tra cui 35 bambini, e l’agenzia per le frontiere dell’UE Frontex ha contribuito a insabbiarlo.

Durante le prime ore del 26 febbraio 2023 un’imbarcazione da diporto in legno si è schiantata vicino alla costa a Cutro, in Italia. A bordo c’erano quasi 200 persone, per lo più rifugiati dall’Afghanistan. Almeno 94 di loro sono morti, compresi 35 bambini. Eppure la barca sovraccarica era stata individuata dall’agenzia di frontiera europea Frontex sei ore prima del naufragio, in difficoltà con il maltempo. I decessi, avvenuti così vicino alla riva, hanno sconvolto l’Italia e l’Europa. Ma Frontex e le autorità italiane si sono scaricate a vicenda la colpa.

Frontex ha affermato che la barca “non mostra segni di pericolo” e che spetta all’Italia decidere se avviare un’operazione di salvataggio. Il primo ministro italiano ha affermato di non sapere che la barca “rischiava di affondare” e non è intervenuto perché Frontex non ha inviato loro una “comunicazione di emergenza”. “Qualcuno di voi pensa che il governo italiano avrebbe potuto salvare la vita a 60 persone, compreso un bambino di circa tre anni il cui corpo è stato ritrovato proprio oggi, e non è stato così?” Lo ha detto il premier Giorgia Meloni poco dopo la tragedia.

Un’indagine congiunta di Lighthouse Reports e dei suoi partner rivela che sia le autorità italiane che la dirigenza di Frontex erano consapevoli che la barca mostrava segni di pericolo quando la nave è stata avvistata per la prima volta sei ore prima del naufragio, ma hanno comunque deciso di non intervenire – e in seguito cercato di nascondere quanto sapevano.

METODI

Quando le immagini dei rottami della barca su una spiaggia italiana sono state trasmesse in tutto il mondo, era difficile immaginare che provenissero da una nave che trasportava 200 persone. La Summer Love, una barca di legno lunga circa 25 metri, era stipata di donne, bambini e uomini in fuga dalle guerre, sperando in una vita migliore. Con poche riprese video disponibili, abbiamo deciso di realizzare un modello 3D della nave per comprendere meglio e spiegare i rischi che le persone erano disposte a correre. Affollati sottocoperta, avevano poche possibilità di sopravvivenza quando la barca affondò poiché la loro unica uscita era una stretta scala.

Nel corso del tempo, i nostri giornalisti hanno conquistato la fiducia di alcuni dei sopravvissuti trascorrendo del tempo con loro nei centri in cui vivono ora. Hanno condiviso le loro storie dalla partenza dalla Turchia alle strazianti perdite subite in mare. Alcuni video condivisi che hanno rivelato ulteriori dettagli sul naufragio, incluso un tablet con software di navigazione che ha confermato la posizione della nave e la direzione del viaggio.

Fondamentalmente, abbiamo ottenuto rapporti di missione confidenziali di Frontex trapelati che hanno rivelato che un aereo operato dall’agenzia di frontiera aveva segnalato segni di pericolo sia all’agenzia che alle autorità italiane. Ore prima del volo, gli operatori hanno avvertito di “venti forti” nel Mar Ionio. Frontex ha quindi rilevato la nave monitorando più chiamate telefoniche satellitari effettuate durante il giorno dalle persone a bordo. Un resoconto dettagliato delle chiamate del pilota mostra che Frontex sapeva che si trattava di una “possibile nave migrante”, senza giubbotti di sicurezza visibili e con una “significativa risposta termica” da sottocoperta. Secondo l’ufficio stampa di Frontex, questo è un segnale della presenza di un numero “insolito” di persone a bordo.

Il maltempo, la mancanza di giubbotti di salvataggio e il sovraffollamento costituiscono segnali di pericolo per le regole marittime di Frontex e dell’Italia; tuttavia le autorità non hanno avviato un’operazione di ricerca e soccorso. Dopo il naufragio, l’agenzia di frontiera europea ha nascosto il fatto che il loro pilota aveva segnalato forti venti alla loro sala di controllo durante il volo di sorveglianza.

STORIE

Assad Almulqi era un bambino quando scoppiò la guerra in Siria. La sua famiglia è fuggita dalla città dopo che è stata attaccata con gas velenoso nel 2013. Quest’anno, il 22enne ha pagato 8.000 euro per un posto sulla barca dalla Turchia. A suo fratello Sultan, di sei anni, è stato permesso di viaggiare gratuitamente.

Ricorda il momento in cui tutto è andato storto. “Era buio. La nave si è inclinata su un lato e metà di essa è andata sott’acqua. Affondò in pochi secondi.

“Mi sono spaventato, ho tenuto mio fratello tra le braccia e ho detto a mio zio che dovevamo andare di sopra perché stava accadendo qualcosa di non normale. Le onde hanno iniziato a colpire le finestre e l’acqua è entrata nella nave.

Saltò fuori quando l’acqua gli raggiunse le ginocchia, tenendo stretto suo fratello.

Assad ha cercato disperatamente di mantenere Sultan al di sopra delle onde mentre cercava di segnalare ai soccorritori. “Stavamo annegando noi stessi per tenergli la testa fuori dall’acqua, ma non è stato sufficiente per salvarlo.”

Si aggrapparono a pezzi della nave, lottando per rimanere a galla mentre le persone intorno a loro annegavano.

A bordo c’era anche Nigeen, 23 anni, che viaggiava con suo marito Seyar, dopo il loro matrimonio solo quattro mesi prima. Gli strinse la mano mentre lottavano per rimanere fuori dall’acqua. Erano quasi a terra quando un’enorme ondata spazzò via Seyar. La loro barca si è rotta a 200 metri dalla costa italiana.

“Il relitto è colpa dell’Italia perché sapevano fin dall’inizio che era arrivata una barca”, ha detto Nigeen.

